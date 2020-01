Nach sechs langen Jahren waren Bochums Karnevalisten zurück am Stadionring - die Gäste erlebten eine Gala mit erlesenem Programm und Stargästen.

Für den tragisch verstorbenen Kollegen Joachim Ridders (Kolpingschar Höntrop) gab es eine Schweigeminute, der Vorsitzende des Festausschusses, Bernd Lohof, fand einfühlsame Worte.

Der Frühschoppen der GroBoKa findet übrigens aus organisatorischen Gründen nicht am 9., sondern am Sonntag, 16. Februar, ab 11.11 Uhr im Haus Spitz, Kemnader Straße 138, statt.