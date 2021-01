Die letzte Mitgliederversammlung fand im Mai 2019 statt. Seitdem gibt es Frauenpower beim traditionsreichen DBC Bochum: der Vorstand des Billardvereins besteht zu 50 % aus Damen. Unter dem Vorsitz von Gerda Blache hatten die Mitglieder Birgit Franken zur Schatzmeisterin und Finn Marie Möller zur stellvertretenden Sportwartin gewählt. Geschäftsführer ist “Mr. Billard” Paul Kimmeskamp, Sportwart wurde Wolfgang Kuhnke und Ludger Havlik 2. Vorsitzender. Wann die nächste Präsenzversammlung sein wird, ist coronabedingt allerdings offen.

Eine Versammlung, die Vorsitzende Gerda Blache in Absprache mit dem Vorstand schon für April 2021 angesetzt hatte, muss laut § 5 COVMG (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschaftsrecht u.a. zur Bekämpfung der COVID19-Pandemie) nämlich nicht stattfinden „solange die Mitglieder sich nicht an einem Ort versammeln dürfen und die Durchführung der Mitgliedersammlung im Wege der elektronischen Kommunikation für den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist.“

Dort wird also auch auf die Altersstruktur der Mitglieder verwiesen, die eine elektronische Kommunikation möglicherweise nicht zulässt, was evtl. dazu führt, dass nicht wenige Vereine ihre Hauptversammlungen verschieben werden. Gemäß Art. 14 Abs. 3 des Änderungsgesetzes treten die Änderungen zwei Monate nach Verkündigung des Gesetzes, also ab 28.2.2021 in Kraft.

„Unsere Versammlung wird präzise terminiert“, so Gerda Blache, „wenn absehbar ist, dass wir uns wieder im Billardzentrum treffen können.“ Alle DBC-Vorstandsmitglieder bleiben so lange im Amt, bis eine neue JHV stattgefunden hat.

https://www.vereinsrechtstag.de/aktuelles/