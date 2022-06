Wenn Gebäude einstürzen, können sich Menschen in den Trümmern befinden. Doch wie sollen verschüttete Personen gefunden werden, wenn der Retter selbst mit seiner Ausrüstung zu schwer ist? Hier kommen die Rettungshunde von RHOT Bochum ins Spiel. Gemeinsam mit der VHS Hattingen haben die Beteiligten in Bochum die Arbeit der Rettungshunde und Hundeführer vorgestellt.



Die Rettungshunde Ortungstechnik Bochum e.V., kurz RHOT, rückt dann an, wenn Menschen vermisst sind und große Flächen abgesucht werden müssen. „Unsere Hunde suchen zuverlässig eine Fläche von rund 30.000 qm² innerhalb von 20 Minuten ab“, sagt Susann Waydhas, die gemeinsam mit Melina Löwecke den Vortrag für die Kursteilnehmer der VHS Hattingen hält.

Waydhas: "Plötzlich sprang Kira über den Zaun."



In besonderer Erinnerung ist den beiden Hundeführerinnen dabei ein Einsatz im Januar 2020 geblieben, bei dem eine vermisste Frau auf dem Gelände des Westparks nicht mehr aufzufinden war. „Eigentlich waren wir schon auf dem Weg zurück, als Kira auf einmal losrannte, über einen Zaun sprang und in einem Erdloch verschwand“, erinnert sich die erste Vorsitzende Waydhas.

Gemeinsam mit dem BRH Wesel, der Polizei, dem Bunkerverein und der Feuerwehr konnte die Frau dann aus dem engen Erdloch gerettet werden. „Das war gar nichts so einfach, denn der Zugang musste erst freigelegt werden“, sagt Löwecke, die damals für die Kommunikation zwischen der Außenwelt und dem Schacht sorgte. Am Ende ist alles gut gegangen und die Frau konnte ins Krankenhaus gebracht werden.

„Und Kira hat ausgesehen. Sie war mit Schlamm verschmiert. Das musste Zuhause dann erst einmal aus dem Fell raus“, schmunzelt Waydhas, die auf Einsätzen ihrem Hund vertrauen muss. „Wenn die etwas anzeigt, dann muss ich rennen. Denn unsere Hunde laufen, anders, wie ein Mantrailer, ohne Leine.“

Mantrailer sind speziell ausgebildete Spürhunde



Der Mantrailer ist eine spezielle Ausbildung für Rettungshunde, die jedoch nur auf den Geruch des gesuchten Menschen reagieren. Ein Rettungshund hingegen reagiert auf alle menschlichen Gerüche und zeigt sie zuverlässig an. Daher ist es nicht verwunderlich, dass eine Ausbildung von Hund und Hundeführer mindestens zwei Jahre dauert. Voraussetzung ist hierbei Disziplin, soziales Engagement und Teamfähigkeit beim Menschen und absolute Gehorsamkeit beim Hund sowie eine enge Bindung.

Ebenfalls sollte der Hund nicht zu schwer sein, um sich auf der Fläche gut bewegen zu können. Auch muss der Hundeführer unter Umständen nicht nur seinen Rucksack mit dem Equipment zur Einsatzstelle tragen, sondern unter Umständen auch den Hund. „Da können 40 Kilo schon schwer werden“, sagt Waydhas ernst. Welche Rassen sich dafür besonders gut eignen, will eine Kursteilnehmerin wissen. „Hunderassen mit kurzer Nase riechen schlechter, daher sind sie weniger gut geeignet“, meint die Waydhas, die zwei Labradore aus der Arbeitslinie im Einsatz hat.

Nicht nur Labradore sind RHOT Bochum e.V. im Einsatz



Diese Hunde sind schlanker und sportlicher als die klassische Linie, die als Familienhunde bekannt sind. Löwecke hingegen hat zwei Terrier, die für sie leichter sind. „Das kann schon von Vorteil sein, wenn man den Hund im Einsatz hochheben muss“, schmunzelt die zweite Vorsitzende. Haben die Hunde die vermisste Person gefunden, fangen sie anzubellen. Auch die Kursteilnehmer haben sich nach vielen Informationen aus dem Alltag eines Rettungshundeführers einmal die Praxis anzusehen.

Dafür ist es in das Gelände der Bochumer VHS gegangen. Nun dürfen sich einzelne Teilnehmer selbst verstecken und die Hunde sollen die Person finden und anzeigen. Nachdem alle Personen gefunden wurden, haben die Hunde auch Feierabend. Ob sich die Hundeführerinnen ein Leben ohne ihr Ehrenamt vorstellen können?

„Nein, definitiv nicht. Aber als gemeinnütziger Verein sind wir auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen“, sagt Löwecke. Wer mehr über die Arbeit der Rettungshunde und deren Ausbildung erfahren möchte, für den gibt es weitere Informationen online unter www.rhot-bochum.de. Hündin Salsa zeigt durch verbellen an, wo sich eine vermisste Person befindet.

