Am 04.09.2021 waren wir zum 2. Mal bei Trinkgut Knurra,

Dorstener Str.365, 44809 Bochum,

um dort ihr Pfand für Obdachlose in Bochum zu sammeln.

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Team des Getränkemarkts und

bei dessen Kunden für die wunderbare Unterstützung bedanken.

Dank ihrer Mitwirkung und Bereitschaft auf Teile ihres Leerguts zu verzichten,

konnten wir erneut einen schönen dreistelligen Betrag erzielen.

Die beiden Fanclubs "Blue-White-Malibu-1848" und Bochumer Herzschlag

freuen sich sehr somit wieder etwas Gutes für die Ärmsten in unserer Stadt tun zu können.

Es ist jedes mal eine Freude in die glücklichen und dankbaren Gesichter

derer zu schauen, die wir durch ihre Mithilfe unterstützen können.

Sollten auch sie Anhänger des VfL Bochum 1848 sein und an einer tollen

Gemeinschaft mit sozialem Arrangement interessiert sein, kein Problem,

wir sind immer offen für neue Mitglieder und Verstärkung.

Kontaktieren sie uns einfach unter

"Fanclub1848@web.de" oder "IhrPfandhilftObdachlosen@gmx.de"

Gemeinsam für Bochum....