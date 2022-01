Liebe Follower, Freunde und Unterstützer, am gestrigen Mittwoch Abend sind wir mal wieder bei „Menschen ohne Bleibe“ e.V. hinterm Bochumer Hauptbahnhof gewesen. Die 1. Vorsitzende Sabine hatte uns vor ein paar Tagen um Hilfe gebeten. Sie teilte uns mit, das die durch Ihre übernommenen Patenschaften bereits übergebenen Schlafsäcke, bis auf einen ganz geringen Anteil, bereits Abnehmer gefunden haben. Sie erwähnte dabei auch, das es noch weiteren Bedarf gäbe. Glücklicher Weise und durch Ihr enormes Patenschaftenpotenzial waren wir in der Lage nochmals 15 Winterfeste Schlafsäcke an den Verein zu überreichen. Selbstverständlich haben wir auch wieder die entsprechende Menge an Isomatten dabei gelegt. Mit dieser Übergabe ist unser Vorrat an Schlafsäcken und Isomatten nunmehr erschöpft. Insgesamt haben Sie, liebe Unterstützer, in diesem Winter für 74 "Penntüten-Sets" gesorgt, die vielen Menschen auf der Straße das Leben etwas leichter und sicherer gemacht haben. Für den Fall das uns noch weitere Patenschaften erreichen, werden wir diese "parken" und im nächsten Winter wieder für wärmere Nächte sorgen. Allen Paten*innen sei hier nochmals unsere herzlichster Dank ausgesprochen, auch im Namen der von uns bedachten Vereine und Organisationen, aber insbesondere und ausdrücklich von den Menschen denen Sie geholfen haben.

Vielen, vielen Dank.

Um das ganze noch etwas abzurunden haben wir Sabine und Ihren vielen fleißigen, ehrenamtlichen Helfern noch 2 Warengutscheine im Wert von je 50,-€ überreicht. Damit können Sie bei Trinkgut Knurra Bochum nach Bedarf einkaufen gehen. Auch dieses ist durch Ihre Großzügigkeit erst möglich geworden. Dafür auch nochmals Dankeschön.