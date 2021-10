Einen dicken Blumenstrauß überreichte Dr. Bettina Claßen, Vorstandsmitglied des Palliativnetz Bochum e.V., an Jenny Becker, die leitende Koordinatorin des Netzes. Seit zehn Jahren arbeitet die gelernte Altenpflegerin für das Palliativnetz, seit sechs Jahren in verantwortlicher Funktion. „Ich bin sehr gerne und mit viel Leidenschaft dabei“, sagt die 34jährige, die in der Augusta Akademie ihre Ausbildung machte und im Anschluss noch vier Jahre bei den Augusta Ambulanten Diensten In Bochum-Linden gearbeitet hat.

Becker terminiert auch Erstbesuche, berät und hilft bei Pflegegraden sowie der Beschaffung von Hilfsmitteln und sorgt für die Erklärung der Notfallbox des Palliativnetzes. In ihrer Freizeit liest die verheiratete Mutter eines siebenjährigen Sohnes sehr gerne und geht tauchen.