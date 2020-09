Bottrop. Schreck in den Abendstunden: Am Montag, gegen 19:40 Uhr, betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle am Ostring. Nach einem kurzen Wortwechsel mit der Mitarbeiterin in der Tankstelle bedrohte er sie mit einer Schusswaffe. Der Mann forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete er vom Gelände in nördliche Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, 23 - 26 Jahre alt, ca. 80 Kilo schwer, 1,80 m -1,83 m groß, trainierte Statur, heller bis leicht dunkler Teint, schwarze Haare, schwarzer Bart, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidung: dunkles Cap, schwarzer Mundnasenschutz, grauer Kapuzenpullover mit schwarzer Aufschrift "Denim Devision", kurze schwarze Hose, weiße Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

