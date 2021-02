Was tun, wenn der Wettergott die Schleusen öffnet, oder das Wetter einfach nicht dazu einlädt, draußen Fotos zu schießen?

Gut, man könnte sich hinsetzen und Bilder aus besseren Wetterzeiten ansehen und schwermütig werden, oder man sieht in der Küche nach, was Obst- und Gemüsekiste zu bieten haben und wird kreativ!

Dabei ist es vollkommen egal was man findet, alles lässt sich ohne großen Aufwand in Scene setzen.

Äpfel, Kiwis, Bananen oder Tomaten (um nur einige Kandidaten zu nennen) ergeben, ins rechte Licht gerückt, sehr schöne Ergebnisse.

Es benötigt nur einen kreativen Fotografen!

Hier ein paar Beispiele...