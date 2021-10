In den frühen Morgenstunden war ich unterwegs zum Tetraeder Dreieck in Bottrop. Eigentlich wollte ich den Sonnenaufgang von dort oben festhalten, aber leider hat der Himmel das nicht zugelassen. Also habe ich das Beste daraus gemacht und das Tetraeder durch die Glaskugel fotografiert.Hier seht ihr nun meine Ergebnisse dazu.