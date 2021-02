Überall liegen sie herum und nahezu überall müssen sie mittlerweile getragen werden, auch hier: Auf ausgewählten Spielplätzen in Bottrop herrscht jetzt Maskenpflicht.

Der Regen hat sich verzogen, die Wolken lichten sich, warum dann nicht noch mal eben raus mit den Kind? Am späten Nachmittag noch ein Stündchen an der frischen Luft spielen, bevor es dunkel wird: Endlich raus aus dem Homeshooling, mit den Gedanken komplett weg von der Pandemie und einfach nur mal durchatmen! Also wird freudig die Schaufel geschnappt, Schuhe und Jacke angezogen und dann: Los geht’s!

Bis zum Spielplatz sind es 5 Minuten Laufweg. Bleibt also noch genug Zeit zum Spielen, normalerweise. Die neueste Entdeckung: Auf diesem Spielplatz herrscht Maskenpficht!

Leider haben wir keine dabei, nicht mal einen Schal, den wir uns beim Herumrennen, Fussballspielen und Buddeln vor die Nase ziehen könnten. Ohne Maske erwischt zu werden kostet viel Geld, also ziehen wir, den Regeln folgend, weiter.

Auf dem Weg zu einem anderen Spielplatz entdecken wir, dass der übliche Weg gesperrt ist, da Baumfällarbeiten stattfinden. Also: Umdrehen und einen kleinen Umweg gehen. Doch schon wenig später werden wir, dank den nächsten Hinweisschildern, daran erinnert: Maskenpflichtzone. Also geht es für uns an dieser Stelle ebenfalls nicht weiter.

Ich blicke einem enttäuschtem Kind in die Augen, welches sich so sehr auf den späten Ausflug zum Spielplatz gefreut hatte. Mit hängenden Köpfen müssen wir also, unverrichteter Dinge, den Heimweg antreten.

Selbst schuld oder? Entweder wir waren nur schlecht informiert oder man muss einfach auf alles vorbereitet sein und sollte/darf niemals das Haus ohne einen Mundschutz verlassen…