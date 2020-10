Letzte Tage wurde nach einem halben Jahr , ein Reparatur-Café in Gladbeck/Rentfort wieder aufgemacht .

Die Bobbies ( Bottroper Bürger begeistert im Einsatz ) hatten sowas ähnliches, schon für April geplant.

Nur Corona hat uns ausgebremst.

Um den Ablauf von diesem Reparatur-Café zu sehen und mal mit den Leuten zu sprechen, dachte ich mir, radele einfach mal nach Gladbeck.

Durch Trennwände gesichert, konnten die Ehrenamtlichen Helfer ungestört die Reparaturen ausführen.

Kaffee und Kuchen wurde unter den Corona-Bedingungen natürlich nicht gereicht.

Normalerweise ist es sonst ja möglich.

Viel Neues hatte ich hier nicht erfahren, in Bottrop hatten wir zu dritt eine andere Stelle besucht.

Zwar war kein Umweg geplant, da ich noch paar Kleinigkeiten Einkaufen sollte.

Na ja, ich brauchte ja nichts Verderbliches also radelte ich erst mal Richtung Wasserschloss Wittringen.

Auf dem Weg, dachte ich mir , über das Schloss habe ich hier mehrere Beiträge eingestellt, so kam die Idee , einige hundert Meter weiter vom Schloss, mal das Ehrenmal zu besuchen.

Wer mehr über das Ehrenmal Wissen möchte ist hier auf der Seite von der Stadt Gladbeck richtig.

Am Schloss hatte ich mein Rad abgestellt, manche Wege im Wittringer Wald darf man mit dem Rad nicht fahren und ich halte mich eben daran.

Wenn es auch nicht alle tun.

Kaum war ich die paar Hundert Meter zum Ehrenmal gelaufen, da setzte der kleine Schauer ein.

Es war aber sehr schnell vorbei.

Ein paar Fotos konnte ich auf jeden Fall mitbringen.

Der kleine Umweg hatte sich auf jeden Fall gelohnt.

Also machte ich mich so langsam auf den Heimweg, unterwegs eben noch den kleinen Vorrat für den Feiertag einkaufen und ab nach Hause.

Der Rückweg konnte ohne Regen gefahren werden.

Wetterfeste Kleidung war von Vorteil.

Circa 30 Kilometer wurden zurückgelegt.

Bei unserem nächsten Treffen der Bobbies kann ich über die unterschiedlichen Reparaturstellen mit Bildern berichten.