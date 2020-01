Anlässlich der gestrigen Anhörung des Schulausschusses zum „Zukunftsplan Grundschule" fordert der Verband Bildung und Erziehung (VBE) NRW, die Schulform Grundschule endlich angemessen zu stärken. Der Antrag „Zukunftsplan Grundschule" der Grünen bietet zahlreiche Punkte, die zur Stärkung der Grundschule beitragen können. Auf den angekündigten Masterplan Grundschule warten die Schulen weiterhin.

Gertrud Heek, Stadtverbandsvorsitzende des VBE: „In der Grundschule wird die Basis für die Bildung aller Kinder gelegt, aber mangelnde Ressourcen erschweren diese wertvolle Arbeit. Immer weniger originär ausgebildete Lehrkräfte sollen immer mehr Aufgaben übernehmen. Die Personalgewinnung ist durch das im Vergleich niedrigere Einstiegsgehalt erschwert. Eine Entlastung der Lehrkräfte ist längst nötig, jedoch fehlen multiprofessionelle Teams. Es ist an der Zeit, jetzt endlich die Grundschulen zu stärken. Schulische Bildung muss vom Anfang und nicht vom Abschluss hergedacht werden."

Entlastungsmöglichkeiten sieht der VBE NRW in folgenden Bereichen:

• Angleichung der Anrechnungsstunden an die der weiterführenden Schulen

• Feste Beratungszeiten als Teil der Unterrichtsverpflichtung

• Absenkung der Unterrichtsverpflichtung auf 25,5 Stunden (parallel zu den Schulen des gemeinsamen Lernens)

• Festlegung der Klassengrößen auf 24 Kinder pro Klasse, wobei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf doppelt gezählt werden

• Zeitgemäße Ausstattung mit digitalen Endgeräten

• Einrichtung von Lehrerarbeitsplätzen.

„Insgesamt muss die reale Situation in den Schulen stärker berücksichtigt werden. Hierzu gehört die große Vielfalt der Kinder in unserem Bildungssystem. Die Schulen benötigen wesentlich mehr finanzielle Ressourcen, die es ermöglichen, für alle Kinder und Jugendlichen eine bestmögliche Bildung auf der Grundlage von individueller Förderung und des gemeinsamen Lernens in der Gruppe zu gewährleisten. Nur so werden wir die vielfach geforderte Bildungsgerechtigkeit erreichen können", erklärt Heek.