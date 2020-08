Bottrop. Bereits am Donnerstag, 18. Juni 2020, in dem Zeitraum zwischen 12:30-12:55 Uhr, wurde der Geschädigten beim Aussteigen aus einem Bus am Bottroper Busbahnhof die Geldbörse gestohlen.

Mit der darin befindlichen EC-Karte wurde anschließend versucht, in einer Bankfiliale in Bottrop eine Bargeldverfügung an einem Geldautomaten vorzunehmen. Durch eine Falscheingabe der PIN wurde die EC-Karte von der Bank eingezogen.Wer kann Angaben zu der hier abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.