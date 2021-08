Bottrop. Passend zum Schulstart wurden zwei neue Hol- und Bringzonen im unmittelbaren Umfeld zum Heinrich-Heine-Gymnasium eingerichtet. Dino Rühlemann und Jasmin Impekoven vom Straßenverkehrsamt stehen gemeinsam mit Schulleiter Tobias Mattheis vor einer Zone.

„Wir hoffen, dass so die Frequenz an PKW-Fahrern direkt vor dem Gymnasium geringer wird“, sagt Schulleiter Tobias Mattheis. Bereits nach einem Unfall im Jahr 2019, bei dem ein junger Radfahrer von einem Auto erfasst wurde, hat die Schule gemeinsam mit dem städtischen Straßenverkehrsamt reagiert und eine Fahrradstraße eingerichtet. „Die Quote an Elternteilen, die ihre Kinder mit dem Wagen zur Schule bringen, ist weiterhin sehr hoch,“ hält Dino Rühlemann, Abteilungsleiter für Verkehrsregelungen und Verkehrssicherheit im Straßenverkehrsamt fest. Grund dafür könnte unter anderem die flexiblere Arbeitszeit der Elternteile durch die coronabedingten Homeofficeangebote sein, sodass die Kinder häufiger gebracht werden. „Aber viele Schülerinnen und Schüler freuen sich gerade auf den Schulweg, um vor Schulbeginn ausgiebig miteinander zu reden“, so Rühlemann weiter. Die Hoffnung ist bei allen Beteiligten entsprechend groß, dass die Elternteile ihre Kinder nicht mehr bis in das Klassenzimmer fahren wollen, sondern die neuen Zonen auf Höhe der Hans-Böckler-Straße 45 und auf dem Parkplatz am Hallenbad nutzen. So haben die Kinder die Möglichkeit, den kurzen Weg zur Schule gemeinsam zurückzulegen und tun gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit, da sie in Bewegung und an der frischen Luft sind. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet neun Hol- und Bringzonen

Vandalismus an Beschilderung

Zeitgleich musste das Straßenverkehrsamt feststellen, dass auf Höhe der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Am Lamperfeld die Hinweisplane zur Fahrradstraße mutwillig beschädigt wurde. Ein entsprechender Ersatz soll zeitnah eintreffen und die zerrissene und beschmierte Plane ausgetauscht werden.