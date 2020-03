Immer wieder kommt zu Einbrüchen. Sei es in Großstädten oder auf dem Dorf, wahrscheinlich hat jeder einen Nachbarn, der schon einmal bestohlen wurde. Wer davon selbst betroffen war oder sich Sorgen um die eigene Sicherheit macht, der hat die Gelegenheit, den Einbruchsschutz auf die Probe zu stellen beziehungsweise sich ausreichend zu schützen. Allerdings sollten Verbraucher nicht voreilig auf verschiedenste Angebote der Branche eingehen, sondern ihr Geld sinnvoll ausgeben. Im Folgenden nun die wichtigsten Regeln der Einbruchssicherheit.

Gesunder Menschenverstand

Jetzt kommt es zum eigentlichen interessanten Punkt: Der beste Schutz gegen Einbrecher hat mit dem gesunden Menschenverstand zu tun. Wer die Tür nicht abschließt, wenn er aus dem Haus geht, auch wenn dieses sich in einem Dorf mit vertrauensvoller Dorfgemeinschaft befindet, erleichtert es den Einbrechern immens. Das gilt auch für offene Gartentüren oder offen gelassene Fenster. Und wer Wertgegenstände offen und für jeden sichtbar in der Wohnung oder im Haus herumliegen lässt, regt in anderen Begehrlichkeiten an. Einbrüche werden auch durch weitere Faktoren beeinflusst, die ohne große Probleme beseitigt werden können. Das sind unter anderem dunkle Hauseingänge. Ein Bewegungsmelder, der das Licht anschaltet, sobald sich etwas auf das Haus zu bewegt, gehört zu den besten Einbruchsschutzfunktionen. Hohe Hecken, die eigentlich schützen sollen, bewirken das Gegenteil. Sie bieten Einbrechern einen optimalen Sichtschutz. Des Weiteren ist es sinnvoll, - egal wie lange man weggeht – den Eindruck zu erwecken, dass jemand im Haus sei. Also keine Rollläden herunter lassen und Licht aus. Hier helfen einfache Zeitschaltuhren, die das Licht zu verschiedenen Zeiten an- und ausschalten. Oder man hat Nachbarn, die regelmäßig nach dem rechten sehen und sich im Eigenheim über einen längeren Zeitraum aufhalten.

Mechanik statt teure Elektronik

Viele Menschen glauben, dass sie mit teurer Elektronik und Alarmanalgen die Einbrecher verscheuchen können. Doch wenn das Schloss sich in wenigen Sekunden aufmachen lässt, hält das professionelle Diebe nicht davon ab, einzubrechen. Deshalb sollten Verbraucher ihr Geld vor allem in ein besseres Schloss, abschließbare Fenstergriffe und Rollläden investieren. Sie sind effektiver als jede Alarmanlage. Denn alles was einem Einbrecher wertvolle Zeit kostet, wird ihn abschrecken.

Die richtige Alarmanlage

Verbraucher denken, dass eine laute Alarmanlage aufschreckt, die Nachbarn warnt und die Einbrecher verjagt. Doch das passiert nicht. Vor allem, da der Alarm oft fehlerhaft ausgelöst wird, sodass die Nachbarn nach dem dritten Mal nicht mehr groß drauf achten werden. Sprich, in 98 von 100 Fällen werden die Nachbarn das Gejaule ignorieren oder nicht weiter beachten. Es nützt auch nichts, wenn die Anlage an das Telefon gekoppelt ist und man eine SMS auf sein Handy erhält, dass eingebrochen wird, vor allem, wenn man sich im Urlaub befindet. Diese Funktion sollte lediglich eine Zusatzoption darstellen. Am wichtigsten ist, dass die Anlage einen Sicherheitsdienst benachrichtigt, der sofort reagiert und vorbei schaut, wenn der Alarm ausgelöst wird. Diese Analgen sind zum Teil sehr teuer, doch lohnen sie sich in jedem Fall.

Schnelles Geld für die Sicherheitstechnik verdienen

Vor dem Einbruchsschutz, Expertenrat einholen

Egal, für welchen Einbruchsschutz man sich entscheidet, es ist immer sinnvoll, sich von einem Experten beraten zu lassen. Dieser kann effektive Lösungen vorschlagen und zeigen, wo sich Schwachstellen im Haus befinden (die ein Einbrecher leicht überwinden kann). Zudem weiß er, wo sich Alarmanlagen und andere Einbruchssicherheitslösungen günstig erwerben lassen. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz gibt es im Netzwerk „Zuhause sicher“, einer Initiative der Polizei, die aufklärt und Beratungen zum Thema anbietet.

