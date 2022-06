Die Bottroper Badminton-Gemeinschaft (BBG) bot den Besuchern beim diesjährigen Stadtfest „Bottrop Original“ den sportlich-aktiven Part auf dem Berliner Platz. Mitte Juni startet sie mit sechs Mannschaften in die neue Trainingssaison.

Denn Badminton geht auch draußen: Mittels des Outdoor-Sports Air Badminton hatten die Mannschafts- und Hobby-Spieler der BBG die Chance, den Besuchern ihre Sportart näherzubringen. Mit ShowMatches und der Möglichkeit, selbst Schläger und Ball in die Hand zu nehmen und sich auszuprobieren, wurden viele Schaulustige zum Mitmachen angeregt.

„Mit der Aktion haben wir Hunderte Menschen erreicht“, freute sich Tobias Döring, der zweite Vorsitzende der BBG. „Einige Kinder und Erwachsene haben sich gleich in den nächsten Tagen beim Training in der Berufsschulhalle sehen lassen.“ Die BadmintonGemeinschaft will auch auf dem Dorffest in Kirchhellen (12. bis 14. August) aufschlagen. Dort trainiert die BBG in der Sporthalle an der Loewenfeldstraße.

Neue Trainingssaison startet

Mit dem Trainingsauftakt am 18. Juli geht es für die drei Senioren- und drei Jugend-Mini-Mannschaften der BBG in die Saison-Vorbereitung 2022/2023. Ab dem 27. August erwarten die BBG in der Landesliga neben den Nachbarn des Federball Clubs aus Gladbeck überwiegend Vereine aus dem Münster- und Tecklenburger Land. Die BBG-Reserve schlägt in der Bezirksklasse im Stadtderby gegen den BC 89 Bottrop und gegen Vereine aus Essen und Recklinghausen auf und die BBG-Dritte, ebenfalls in der Bezirksklasse, stellt sich Gegnern aus Oberhausen, Mülheim und Duisburg. Die BBG-Jugend geht mit einer U19- sowie U17- und U13-Mini-Mannschaften auf die Felder und freut sich ebenso wie die BBG-Zweite auf ein Stadtderby und auf die Vereine aus den Nachbarstädten und dem Münsterland.

Weitere Informationen, Berichte und alle Termine der Bottroper Badminton-Gemeinschaft sind auf der Homepage zu finden.