Am Samstag, den 25. Juni 2022, findet zwischen 10 Uhr und 14 Uhr am Bootshaus der Rudergemeinschaft Bottrop, Am Rhein-Herne-Kanal 13, 46242 Bottrop der Jugend Schnupper-Rudertag statt.

Die Teilnahme ist kostenlos – wir bitten um eine kurze vorherige Anmeldung an:

jugend@rudergemeinschaft-bottrop.de

Kurzentschlossene können aber auch ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. Es gibt keine Begrenzung der TeilnehmerInnen-Anzahl.

Die TeilnehmerInnen müssen schwimmen können. Enganliegende (Sport-) Kleidung und Turnschuhe sind empfehlenswert.

Bei schlechtem Wetter geht‘s auf unsere Indoor-Sportgeräte - professionelle Concept2-Ruder-Ergometer - im Bootshaus!

Foto: Rudergemeinschaft Bottrop

hochgeladen von Rudergemeinschaft Bottrop

Wir freuen uns auf Euch!

Rückfragen auch an die oben genannte E-Mail-Adresse.