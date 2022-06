Am So., 12.06.22, 15:00 Uhr, Jahnstadion KR

VFB Bottrop 1900 vs. SV Raadt 1:2 (0:1)

Tore: VFB Bottrop 1900 - (50´) Philine Molitor

SV Raadt - (8´) Joyce Doreen Renard - (63´) Maren Schönherr

VFB Bottrop 1900: Aktuelle Platzierung 5 - Punkte 49

SV Raast: A. Platzierung 2 - Punkte 63

Aufstellungen:

VFB Bottrop 1900: (1) Jasmin Sternhagen, (4) Sabrina Kollmann, (7) Lena Heinrichs, (8) Stefanie Wensing, (9) Chiara Gardyan, (10) Sevinc Gökdemir, (11) Virginia Tunnat, (16)Nina Spindler, (17) Patricia Haimann, (19) Clarissa Loos, (20) Sina Zimmermann. Ersatzbank: (2) Stephanie Spindler, (3) Melina Boller, (5) Katrin Bramhoff, (13) Lisa-Marie Schumacher, (18) Philine Molitor.

Trainer: Kai Johannes Kühn.

SV Raadt: (1) Ida Johanna Schippel, (4) Julie Groß, (5) Lena Seibel (6) Paula Maria Schippel, (9) Joyce Doreen Renard, (10) Lilly Sand, (18) Clara Ponto, (20) Felina-Marie Weber, (21) Julie Heßeln, (23) Kim Kristin Frütel, (27) Maren Schönherr. Ersatzbank: (13) Frieda Grafe, (2) Linda Wusthoff, (7) Lea Bonnemann, (8) Luane Tarah Klinner, (11) Hannah Lotta Mülen.

Trainer: Mario Niemann

Schiedsrichter: Jenny Reissig

Nächstes Spiel:

Am So., 19.06.22 um 13:00 Uhr

Adler Osterfeld vs. VFB Bottrop