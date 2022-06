VfB Bottrop 1900 e.V. vs. Schwarz-Weiss Alstaden 3:2 (2:1)

Am 19:06.22 in dem Jahnstadion

Tore:

VfB Bottrop - (10´) Fatih Candan - (23´) Ahmed Jemaiel- (87´) David Fojcik

S-W Alstaden - (40´) Raphael Steinmetz - (49´) Dennis Schroer

AUFSTELLUNGEN

VfB Bottrop: (1) Joel-Andre Frenzel, (2) Devin Müller, (4) Hussein Solh, (7) Fatih Candan, (10) Ahmed Jemaiel, (11) Danny-Marko Steinmetz, (16) Frederick Owusu Ansah, (23) Kudret Kanoglu, (24) David Fojcik, (55) Ardahan-Enes Aksap, (61) Murat Berbero

Schwarz-Weiss Alstaden: (1) Alexander Krobok, (2) Enis Koray Kücük, (3) Alessandro Falcone, (5) Kenan Mujezinovic, (6) Marcel Knizik, (7) Danny Walkenbach, (9) Justin Wzietek, (10) Raphael Steinmetz, (16) Nick Blanke, (18) Aaron Langen, (20) Dustin Masek

ERSATZBANK

VfB Bottrop:

(22) Felix Schürmann, (3) Necip Eren, (5) Chris-Evans Pieritz, (6) Peter Heinz, (9) Patrick Drechsler, (15) Wesley Bakalor, (18) Justin Martin Wunder, (19) moritz Heidenreich

Schwarz-Weiss Alstaden:

(12) Jan Hünting, (4) Marc Suchannek, (8) Piet Kerren, (11) Tim Munnes, (13) Pascal Nockmann, (14) Levin Jubt, (15) Dennis Schroer, (19) Elias Balozzi, (21) Fabio Saporito, (22) Jannik Haferkamp

TRAINER

VfB Bottrop: Patrick Wojwod

S-W Alstaden: Raphael Steinmetz

SCHIEDSRICHTER: Oliver Klostermann.

ASSISTENTEN: Ayhan Ünal, Murat Güclü