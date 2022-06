Am 02. + 03. Juli 2022 von 11-17 Uhr findet mal wieder der attraktive Basar auf dem Tierheimgelände im Tierheim Bottrop statt. Es kann von 11-17 Uhr das ein oder andere Schnäppchen erworben werden. Für das leibliche Wohl ist in Form von Kaffee, Waffeln und Kuchen, sowie Würstchen (im Brötchen) vom Grill gesorgt. Der Erlös des Basares kommt zu 100% den dort beherbergten Tieren zugute. Die einzelnen Stände sind so aufgestellt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. In den Zelten selbst besteht Maskenpflicht. Also Termin in den Kalender schreiben und auf nach Bottrop. Die ehrenamtlichen Helfer*innen freuen sich auf einen zahlreichen Besuch.

Die Fotos sind vom diesjährigen Pfingstbasar und sollen die Vielfältigkeit des Angebotes aufzeigen.