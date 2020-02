Sie möchten einen Blick hinter die Kulissen des Emscher-Umbaus werfen? Dann werden Sie "Emscher-Guide". In Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Essen, Gelsenkirchen, Dinslaken und Unna bietet die Emschergenossenschaft einen Zertifikatslehrgang an.

An insgesamt sieben Terminen können die Teilnehmer dabei Orte entlang des Gewässers entdecken und sich über den Emscher-Umbau, der auch in Castrop-Rauxel stattfindet, informieren.

Beim ersten Modul des Lehrgangs am Samstag (29. Februar) steht die Quelle der Emscher im Fokus. Die Teilnehmer lernen dabei den Emscherquellhof in Holzwickede und das Generationenprojekt Emscher-Umbau kennen. Die weiteren Termine folgen dann dem Verlauf der Emscher bis zur Mündung in den Rhein und finden jeweils direkt vor Ort am Gewässer statt.

Wissen über die Emscher weitergeben

In Dortmund, Castrop-Rauxel, Bottrop und Essen stehen Themen wie Ökologie und Mehrwert des Emscher-Umbaus, Wasserinfrastruktur oder partizipative Stadtentwicklung auf dem Programm. Zudem geht es auch um die Frage, wie das Wissen über die Emscher und ihren Umbau an andere interessierte Personen weitergegeben werden kann. Im Juli endet der Lehrgang schließlich am Hof Emschermündung, wo auch die Zertifikate an die Teilnehmer überreicht werden.

60 Unterrichtsstunden



Insgesamt umfasst der Lehrgang, der von Heinz H. Meyer (Kultur-Initiative-Emscher-Lippe) und Dr. Sonja Heldt (Emschergenossenschaft) geleitet wird, etwa 60 Unterrichtsstunden, die immer samstags von 10 bis 18 Uhr stattfinden werden. Die VHS-Kursgebühr beträgt 90 Euro pro Person, dabei sind bei allen Terminen Getränke und ein Mittagsimbiss inbegriffen.

Anmeldungen nehmen die beteiligten Volkshochschulen noch bis zum 20. Februar entgegen.

Orte und Termine:

- 29. Februar: Emscherquellhof, Holzwickede

- 14. März: Phoenix See, Dortmund-Hörde

- 28. März: Hof Emschertal, Castrop-Rauxel

- 25. April: Kläranlage Bottrop

- 6. Juni: BernePark, Bottrop-Ebel

- 20. Juni: Emscher-Haus, Essen

- 18. Juli: Hof Emschermündung, Dinslaken