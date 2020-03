Die Realisierung der Windkraftanlage auf dem Rütgersgelände in Rauxel rückt näher. Seit Januar laufen Arbeiten an der Zufahrt zum künftigen Standort des Windrades. Ab April erfolgt der Fundamentbau sowie die Herrichtung einer Fläche, auf dem der Montagekran für den Turmbau stehen wird. Das teilten jetzt die Stadtwerke Castrop-Rauxel mit.

Der Turm der Windkraftanlage wird im unteren Bereich aus Betonsegmenten bestehen. Diese sollen im Juni angeliefert werden. Die Anlieferung der Stahlturmkomponenten (oberer Turmbereich), der Gondel und der Flügel ist für August und September geplant.

Bäume im Weg

Dieser Transport machte allerdings eine Maßnahme notwendig, auf die die Stadtwerke Castrop-Rauxel nach eigenen Angaben gern verzichtet hätten: „Für den Transport der rund 65 Meter langen Rotorblätter wurden mehrere Alternativen geprüft. Die Route, die auf den letzten Kilometern über die Siemens- und die Wartburgstraße führt, erfordert im Vergleich den geringsten Eingriff in die Natur und ist dabei auch wirtschaftlich vertretbar. Allerdings mussten für diesen Transportweg insgesamt zwölf Bäume gefällt und zwei große Sträucher entfernt werden. Um die Anlage im Sommer ganz aufbauen zu können, sind die Fällarbeiten aus Artenschutzgründen noch in diesem Monat notwendig gewesen“, erläuterte Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Langensiepen. Die erforderliche Genehmigung der Stadt Castrop-Rauxel lag vor. „Selbstverständlich werden wir in Abstimmung mit der Stadt eine Ersatzaufforstung mit Laubbäumen in diesem Bereich vornehmen.“ Die Fällarbeiten fanden am Freitag (28. Februar) statt.

Ab Oktober wird die Windkraftanlage Ökostrom produzieren.