Als ich mich gestern zu einem kleinen Fotospaziergang im Grutholz aufmachte, ahnte ich nicht, wen ich später noch vor die Linse bekommen sollte. Bei den hohen Temperaturen gestern ließ es sich im Wald noch ganz gut aushalten. Nach einiger Zeit sah ich in einiger Entfernung auf dem Waldweg einen Polizeiwagen stehen und fragte mich, was dort wohl passiert sein könnte. Dort angekommen, konnte ich in einem Seitenweg eine Menschenansammlung sehen. Auch ein Filmteam war anwesend.

Zunächst dachte ich an Dreharbeiten für einen Film. Auf Nachfrage erfuhr ich, dass es sich um den Wahlkampfauftakt der CDU Ruhr handelte, bei dem die Bürgermeister- und Landratskandidaten der Ruhr-CDU vorgestellt wurden. Auch eine Baumpflanzaktion hatte stattgefunden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet NRW-Ministerpräsident war zu diesem Treffen ebenfalls gekommen.

Armin Laschet mit dem Castrop-Rauxeler Bürgermeisterkandidat Oliver Lind

Die Baumpflanzaktion habe ich leider verpasst, aber von abschließenden Interviews konnte ich einige Fotos machen.