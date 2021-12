Die Stadtwerke Dinslaken haben die neue Ladestation auf dem Penny-Parkplatz an der Karl-Heinz-Klingen-Straße freigeschaltet. Ab sofort stellen zwei 22kW-Ladepunkte Ökostrom für Elektrofahrzeuge bereit.



Der kommunale Energieversorger treibt damit die Verdichtung seines Ladenetzes im Stadtgebiet voran: Der Standort liegt ist stark frequentiert und liegt zentral im Gewerbegebiet. „Ob beim Einkauf, beim Besuch des Gesundheitszentrums gegenüber oder bei Nutzung der vielfältigen Imbissangebote: Die Ladestation liegt zentral und ist ideal zum Aufladen zwischendurch“, so Britta Rohkämper, Abteilungsleiterin Öffentlichkeitsarbeit und Marketing der Stadtwerke Dinslaken.

Per App abrechnen

Der Strom an der Ladestation kann per App oder QR-Code abgerechnet werden. Die Stadtwerke Dinslaken bieten zudem mit der SD Ladekarte und den Tarifen DINmobil Select und DINmobil Basis ihren eigenen Zugang nicht nur zu ihren Ladepunkten in Dinslaken, sondern rund 30.000 Ladestationen im In- und Ausland im Verbund von ladenetz.de.