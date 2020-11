Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.20 Uhr brachen drei Diebe in ein Gartenhaus eines Einfamilienhauses an der Försterstraße ein. Der 52-jährige Bewohner erwachte durch den Lärm der Unbekannten und alarmierte die Polizei.

Die Einbrecher flüchteten laut Polizeibericht mit ihrer Beute in einem Auto Richtung Hühnerheide.

Im Gartenhaus fehlten ein Rasenmäher (Motor: Honda CR-V), eine - Kettensäge der Marke Husqvarna Typ E137, eine Motorsense der Marke Husqvarna und eine Heckenschere der Marke Hitachi.

Die Diebe, die sich in einer osteuropäischen Sprache unterhielten, konnten unerkannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.