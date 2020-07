Ein Dieb fragte in der Dinslakener Altstadt nach einer Münze und bestahl 82-Jährigen während dieser seine Geldbörse zückte.

"Am Dienstag gegen 12.15 Uhr sprach ein Unbekannter einen 82-jährigen Dinslakener am Altmarkt an", berichtet die Kreispolizeibehörde Wesel.

"Er bat ihn, eine Münze für den Parkautomaten zu wechseln. Als der 82-Jährige in der Börse nach Kleingeld suchte, griff auch der Täter in die Börse und entwendete dabei unbemerkt Bargeld."

Beschreibung des Diebes laut Polizeibericht:

"Südländer, ca. 170 cm groß, ca. 60 Jahre alt, Kurzhaarschnitt, sprach deutsch mit Akzent."

Sachdienliche Hinweise gehen an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.