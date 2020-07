Am vergangenen Wochenende musste die Dinslakener Polizei ordentlich was einstecken - in gleich zwei Fällen wurden Beamte während ihres Einsatzes verletzt. Im genauen informiert die Polizei in den jeweiligen Meldungen:

"Am Freitagabend musste die Polizei gegen 23.05 Uhr zur Straße Am Alten Drahtwerk fahren, da ein Zeuge Streitigkeiten gemeldet hatte. Aus einer Gruppe von mehreren Personen war es zwischen einem 29-jährigen Mann aus Duisburg und einem 23-jährigen Mann aus Dinslaken zu Streitigkeiten gekommen.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung durch die Polizei wurden die stark alkoholisierten Personen immer aggressiver und gingen bedrohlich auf die Beamten zu. Nachdem die Polizisten den 29-Jährigen in Gewahrsam nehmen mussten, versuchte der 23-Jährige, diesen zu befreien. Hierbei leisteten beide Personen erheblichen Widerstand gegen die Beamten und wehrten sich nach Kräften gegen die Maßnahmen der Polizei. Als die Polizisten schließlich Pfefferspray einsetzten und ein Polizeihund unterstützte, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

Beiden Männern entnahm ein Arzt wegen offensichtlichem Alkoholgenuss Blutproben. Bei dem Einsatz erlitten drei Polizeibeamte leichte Verletzungen. Die renitenten Männer erwartet ein Strafverfahren. "

28-Jähriger rastete aus und verletzte Beamtin

"Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr musste die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Amalienstraße fahren, da dort Streitigkeiten gemeldet worden waren. In einer Wohnung war es offenbar zwischen einer 27-Jährigen und einem 28-Jährigen zu Streitigkeiten gekommen. Als der 28-Jährige in der Wohnung die Beamten attackierte, mussten die Beamten den Mann schließlich überwältigen und an den Händen fesseln. Während des Transports zur Wache versuchte der Mann weiter, die Beamten zu treten. Aus diesem Grund legten ihm die Polizisten schließlich Fußfesseln an.

Damit nicht genug: Auf dem Weg zur Wache beleidigte der 28-Jährige die Beamten auf das Übelste. Durch die Widerstandhandlungen des Mannes erlitt eine Beamtin eine leichte Verletzung. Dem Dinslakener entnahm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. "