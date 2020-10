Die Tage werden wieder kürzer. Das ist die richtige Zeit für den Dinslakener Nachtwächter Heinrich Denkhaus, um sich wieder auf seine Runde durch die Altstadt zu begeben.

Stilecht gekleidet in schwarzer Tracht, mit Lampe und Hellebarde nimmt der Nachtwächter, dargestellt von Eduard Sachtje, Interessierte mit auf seine Reise in die Vergangenheit der Stadt. Dabei kann man, verpackt in amüsante Anekdoten, jede Menge über die Stadtgeschichte Dinslakens erfahren.

Im Oktober werden zwei Termine für den Nachtwächterrundgang angeboten. Treffpunkt ist am Mittwoch, 7. Oktober, und am Mittwoch, 21. Oktober, jeweils um 19 Uhr an der Stadtinformation am Rittertor.

Anmeldungen für diese Stadtführung sind ab sofort bei der Stadtinformation am Rittertor möglich – telefonisch unter 02064/66222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person. Coronabedingt werden die Gruppen mit maximal zehn Personen kleiner sein als bisher. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend.