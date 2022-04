Mitten zur Zeit des Dritten Reiches formiert sich eine studentische Widerstandsgruppe – Die Weiße Rose –, die zum Aufstand gegen die Nazi-Diktatur aufruft.

Der innere Kreis bestehend aus den beiden Geschwistern Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf sowie dem Universitätsprofessor Kurt Huber ,druckt dafür in einem angemietetem Raum auf einer alten Matritzenmaschine Flugblätter, die per Post verschickt werden. Als plötzlich aufgrund des fortschreitenden Krieges keine Briefumschläge zu bekommen sind, kommen die Geschwister auf eine mutige, aber gefährliche Idee ...

Im letzten Stück der aktuellen Schauspielsaison zeigt die Stadt Dinslaken am Dienstag, 26. April,

Betty Hensels packendes Theaterstück „Sophie Scholl – die letzten Tage“ nach dem Drehbuch von Fred Breinersdorfer. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr.

Das Stück der Landesbühne Rheinland-Pfalz orientiert sich an den originalen Verhörprotokollen von Hans und Sophie Scholl. Die Eintrittskarten für diesen Abend sind im bereits laufenden Vorverkauf für 15 Euro (7,50 Euro ermäßigt) in der Stadtinformation am Rittertor sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet unter https://stadt-dinslaken.reservix.de erhältlich. Die Stadtinfo am Rittertor ist dienstags bis samstags von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

