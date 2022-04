Info Konzert SaitenEinsteiger 2022-04-06

SaitenEinsteiger ist eine Gitarrengruppe von zur Zeit acht Frauen und einem Mann (Schlagwerk), die sich wöchentlich mittwochs um 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten der „Arche“ in Bruckhausen treffen. Sie spielen instrumental Gitarrenstücke aus den Bereichen der Klassik, Traditional, Folk sowie viele Stücke aus Rock und Pop.

Am Sonntag, den 3. April 2022 ab 17 Uhr gab die Gruppe ihr Jubiläumskonzert zum Zehnjährigen mit dem Titel „Zeit zum Träumen“. Es fand in den Räumen der „Arche“ in 46569 Hünxe Ot.-Bruckhausen, Danziger Platz 10, statt. Einmal im Jahr wird ein kostenloses Konzert in der Gemeinde Hünxe gegeben. Der Besuch war unter 3G-Regeln möglich.

Los ging es mit "All I have to do is dream" von den Everly Brothers. Dazu wurde mit dem Overheadprojektor ein "Traumbild" projiziert. Tina, die Leiterin der Gruppe, begrüßte die über 90 Gäste und gab eine kurze Einführung in den Ablauf der Veranstaltung. Sie stellte die Entspannung, wie im aufgestelltem Liegestuhl möglich, in den Vordergrund.

Mit "Cuba Libre" oder "Conquistadores" flog man zu weit entfernten sandigen Stränden in der Karibik, ab in die Hängematte zum Chillen. Dann ging es auf einen Abstecher nach Irland (unterlegt mit Bildern von der grünen Insel) mit "Grassy Turf" und "Blind Mary". Man beobachtete den "Harlekin" bei seinem lustigen Treiben, wonach bei "Tempus Fugit" die Endlichkeit der Zeit kurz bewusst wurde.

Schwerpunkte waren auch diesmal bekannte Filmmelodien wie "He‘s a pirate", dem Motiv aus "Piraten der Caribik", bei dem man gedanklich in See stechen und spannende Abenteuer erleben konnte. Später der "Skyfall" aus dem gleichnamigen James-Bond-Film.

Zwischendurch gab es von Petra, einer Lehrerin, eine spannend vorgetragene Geschichte mit dem Titel "der Pfirsich". "I Walk The line" war das nächste Motto von Johnny Cash etwa: "Bleib deiner Linie treu".

Auch der Bezug auf die durch den Ukraine-Krieg so bittere aktuelle Wirklichkeit setzte im Programm der "Traum vom Frieden", von Hannes Wader!

Jetzt folgten Hits der Beatles (Elenor Rigby), von Queen (We will rock you), Deep Purple (Smoke on the water) oder Sting (Every breath you take), also "wild Sixtees" oder schrille Siebziger.

Dann ging es ab auf das Tanzpaket mit "YMCA", "Pretty woman" oder "Brown eyed girl".

"Auf uns" (A. Bourani), der Fußballhit aus dem Jahr 2014, läutete langsam den Schluss ein.

Einen besinnlichen Abschluss boten nach eineinhalb Stunden "Imagine" von John Lennon sowie das bekannte "Time to say goodbye". Ein lockeres Programm zum Träumen, aber auch zum Nachdenken. Immer wieder wurden zwischendurch von einigen der Musikerinnen Erklärungen oder Geschichten zu den verschiedenen Titeln gegeben.

Die MusikerInnen waren mit viel Engagement bei der Sache und brachten ihr Temperament in die Titel ein. Mal sachte und zart, mal laut und frech, immer passend zu dem jeweiligem Titel.

Der Zutritt war kostenlos, aber das Publikum sparte weder mit Applaus, noch mit einer großzügigen Spende für die Gemeinde und die Band. Erstaunlich, dass trotz Lockerung die 3G-Regeln eingehalten wurden. Alle trugen weiter ihren Mundschutz.

Die MusikerInnen (Alter 50-70) sind gerne in direktem Kontakt mit dem Publikum. Nach einem Auftritt gibt es oft ein gemütliches Zusammensein bei dem man sich austauschen kann. So war es auch diesmal. Voraussetzung für das Mitmachen sind Notenkenntnisse und circa zwei Jahre klassischer Gitarrenunterricht.