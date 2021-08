Die Evangelische Kirchengemeinde Dinslaken Friedenskirche lädt zu einem „Before Tatort“-Gottesdienst zum Thema Wasser ein. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 22. August, um 18 Uhr in der Friedenskirche Dinslaken statt.

Anmeldungen bis Freitag (20. August bis 11.30) unter Tel. 02064/603558 oder per Mail an gemeindebuero@kirche-dinslaken.de. Wer den Gottesdienst am Bildschirm per Live-Stream verfolgen möchte, findet den Link dazu auf der WEB-Seite der Evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken unter https://www.evangelische-kirchengemeinde-dinslaken.de. Im Anschluss an den Gottesdienst bietet das Vorbereitungsteam wieder einen Snack an.