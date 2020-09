Bei einer Landesgartenschau dürfen die obersten Heger der Natur nicht fehlen. Die Jäger bieten mit einem original getreuen Hochsitz einen festen Ankerpunkt auf dem ehemaligen Zechengelände in Kamp-Lintfort. Auf dem Jägertag am kommenden Sonntag, 20. September sind Greifvögel die Stars der Landesgartenschau. Falkner zeigen, was Steinadler, Habicht, Eulen und Co alles können. Karl-Heinz, genannt „Buddy“, Peschen stellt 13 Vögel vor. Er ist Leiter der Greifvogelstation Wesel.

Bläserkorps sorgen für die passende musikalische Untermalung. Die „Rollenden Waldschulen“ vermitteln Kindern und Jugendlichen die heimische Flora und Fauna. Ab mittags werden zudem „Probier-Häppchen“ von frisch gegrillten Wildwürstchen angeboten. Die Jäger vor Ort helfen, Wildfleisch aus den heimischen Regionen zu beziehen.

Die Kreisjägerschaft Wesel und die angeschlossenen Hegeringe freuen sich auf viele Besucher.