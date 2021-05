"Fans von lauten (Vor-)Gärten und Balkonen aufgepasst Schöne Gärten, Balkone, Terrassen und Vorgärten die nicht nur für unsere Augen sondern auch für Insekten toll sind", rufen die Macherinnen von "ach so" auf ihrer Homepage.

Mit laut ist das Summen der Bienen und Insekten, sowie das freundliche Zwitschern der Vögel gemeint. Ein üppiges Blütenmeer in Rosa, Blau, Gelb und Rot: Wer erfreut sich nicht gern an farbenfrohen Blumen und Sträuchern? Auch wenn die Temperaturen und die wenige Sonne in den letzten Wochen die Keimfreudigkeit der Saaten und Stauden etwas hindern, der Sommer kommt und mit ihm die bunten Kleckse in der Natur.

"Ach so" die Initiative für bewusstes Leben in Dinslaken ruft zum 1. Dinslakener Vorgarten-Wettbewerb auf. "Wir möchten hier niemanden ausgrenzen, deshalb haben wir die Zielgruppe noch erweitert", berichtet Filiz Göcer. "Wir freuen uns über Bilder blühender Balkone, Terrassen und (Vor)Gärten." Die Teilnahme ist recht einfach. Bis zum 1. August diesen Jahres, die farbenfrohe Pracht hinterm oder vor dem Haus fotografieren und abschicken.

Wie kam es zur Aktion haben wir Filiz Göcer, Mitgründerin der Initiative gefragt: "Wir hatten eine Diskussion über Steingärten. Klar war, die sind nicht nur nicht schön in unseren Augen, auch Insekten haben nichts davon. Wir möchten blühenden Gärten eine Bühne geben." Denn: "Biodiversität und Artenvielfalt brauchen unsere Unterstützung. Außerdem möchten wir mit der Aktion euren Gärten und Balkonen die Ehre gebühren, die sie verdienen", lacht sie.

Blütenmeer festhalten und einreichen

Der Ablauf: Ein Foto von dem Insektenreich das nominiert werden soll machen und bis zum 1. August 2021 an info@achso-dinslaken.de schicken. Eine Jury wählt davon 10 Gärten aus, diese werden dann vom 15. bis 29. August zur Abstimmung online gestellt. Die Bekanntgabe der GewinnerInnen ist am 31. August diesen Jahres. Mehr Informationen zur Aktion unter www.achso-dinslaken.de.



Lasst es blühen!

Ja ein Garten, ob zur Zierde oder als Nutzgarten macht Arbeit. Doch es erfüllt den Gärtner auch mit Stolz, wen Spaziergänger stehen bleiben und sich an der Blütenpracht erfreuen. Eins sollte jedem ebenso klar sein: Ein Steingarten ist eine aktive Entscheidung gegen Umweltschutz!