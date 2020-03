Der Coronavirus bestimmt mittlerweile den Alltag von uns allen.

Das öffentliche Leben, in unserer Stadt wird wegen des Coronavirus immer weiter heruntergefahren.

Die Stadt Dinslaken erlässt gerade eine Allgemeinverfügung mit dem Ziel, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen!

Die Angst vor häusliche Quarantäne treibt viele dazu Lebensmittel zu horten.

Das Anhäufen von Toilettenpapier, Windeln, Desinfektionsmittel in Form von Hamstern oder auch das Stehlen von Desinfektionsmitteln ist absolut unsolidarisch, wird sich aber nicht vermeiden lassen.

Jeder von uns sollte seine Gewohnheiten überdenken. Alle sozialen, privaten und beruflichen Kontakte werden in der nächsten Zeit ruhen müssen oder auf ein Mindestmaß minimiert. Jeder von uns wird Opfer bringen müssen und sollte auch bewusst dazu beitragen, die Ausbreitung Corona zu verlangsamen.

Unsere Gesellschaft beruht auf Vertrauen und jeder trägt dazu bei, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt. Während jeder Krise sollte man auch an andere denken und Hilfe anbieten.

Der Rückzug in die eigenen vier Wände, darf aber kein Rückzug der Menschlichkeit sein!

Wir geben, auch wenn es uns kurzfristig schadet, damit andere etwas haben und umgekehrt uns helfen, wenn wir Hilfe brauchen. Dies ist die wichtigste Form der Gemeinschaft: Die Menschlichkeit.

Für mich persönlich bedeutet das, dass ich als Bürgermeisterkandidat und Privatmann keine öffentlichen Termine bis auf weiteres wahrnehmen werde und die nächsten Wochen auch nicht in der Geschäftsstelle der UBV anzutreffen bin.

"Unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser mit- und füreinander", wird auf die Probe gestellt.

Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, zu wieviel Solidarität wir angesichts der Gefahr durch das Coronavirus bereit sind.

Glück - Auf

Thomas Giezek