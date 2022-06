Die Grüne Jugend Kreis Wesel veranstaltet gemeinsam mit der GJ Dinslaken und der GJ Wesel am 20.06.2022 passend zum Welt-Geflüchteten-Tag eine antirasistische Aktion in der Ortsgeschäftsstelle der GRÜNEN.

Ab 18:00 Uhr sind alle Interessierten Jugendlichen eingeladen zur Duisburger Straße 50, in 46535 Dinslaken zu kommen und gemeinsam über die Situation von Flüchtenden und die Missstände in der Migrationspolitik zu reden.

Clara Stockhorst, die Sprecherin der GJKW dazu: “Neben Textarbeit und einer Fotoaktion möchten wir auch darüber sprechen, wie wir in unseren Kommunen Druck ausüben können, um beispielsweise wie Dinslaken ein sicherer Hafen zu werden. Weltweit sind 82 Millionen Menschen auf zum Teil extrem gefährlichen Routen auf der Flucht. Illegale Pushbacks durch Frontex an den EU-Grenzen, immer strengere Visa-Beschränkungen für die EU und schleppende Bearbeitung von Asylanträgen in Deutschland erschweren dabei ihre Situation zunehmend.”

Der Sprecher der GJ Dinslaken, Sammy Siegel, ergänzt: “Wir freuen uns auf den Austausch - Viele Menschen erleben in unserer Gesellschaft weiterhin Rassismus. Wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden und kämpfen deshalb für eine humane Geflüchteten-Politik.” Der GJ NRW ist es dabei wichtig sich der historischen Verantwortung des rassistischen Kolonialismus und den fortdauernden Kontinuitäten von kapitalistischer Ausbeutung bewusst zu sein und damit umzugehen.

Rizgar Yagan, Sprecher der GJ Wesel, hält abschließend fest: “Wir freuen uns gemeinsam an diesem wichtigen Thema zu arbeiten und sind gespannt welche Forderungen wir alle zusammentragen werden. Für uns ist bereits jetzt klar, dass wir dringend sichere und legale Flucht- und Einreisewege für alle schutzsuchenden Menschen brauchen. Nur wenn es einen schnellen und unbürokratischen Schutz für alle und keine diskriminierenden Asylverfahren mehr gibt werden wir unser Verantwortung in Deutschland und Europa gerecht.”