Spontanes Engagement der Stadtwerke Dinslaken



Die Stadtwerke Dinslaken stellen eine zusätzliche einmalige Summe von 10.000 Euro zur Kostendeckung der Dinslakener Weihnachtsbeleuchtung bereit. Mit diesem spontanen Engagement reagieren sie auf die Ankündigung der Werbegemeinschaft, die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr aus Kostengründen zu streichen.

Seit 25 Jahren eine Art Tradition

Bereits seit 1995, als sie die Stromversorgung in der Stadt übernommen haben, also seit 25 Jahren, unterstützen die Stadtwerke den Lichterzauber in der Innenstadt, indem sie den benötigten Strom dafür zur Verfügung stellen. Zudem übernehmen sie die komplette Auf- und Abhängung.

Dies ist ohne Einschränkungen auch in diesem Jahr der Fall. Der Starttermin am 12. November war bereits fest im Terminkalender eingetragen, als nun die Werbegemeinschaft in einem Pressegespräch die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung in Frage stellte.

„Wir haben Verständnis dafür, dass in der derzeitigen Krise auf vieles verzichtet werden muss“, so Wolfgang Kammann, „die Problematik ist uns bewusst. Und eigentlich sind auch die Händler und Immobilienbesitzer gefragt, ihren Part für die Weihnachtsbeleuchtung zu tragen“.

Die Stadtwerke Dinslaken ständen ja ebenfalls ihrerseits zu ihrem Beitrag und ihrem Engagement für die Dinslakener Weihnachtsbeleuchtung, ebenso wie für den Lichterschmuck in Hiesfeld.