Die vergangenen Monate waren für uns alle eine neue Situation, die die Meisten aber geschützt und sicher überstanden haben. Doch es gibt Menschen, für die eine Isolation keine Sicherheit bedeutet. Frauen und Kinder, denen die eigenen vier Wände keinen Schutz bieten.



In den letzten Wochen stieg häusliche Gewalt an Frauen drastisch an. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage der Technischen Universität München. Die Frauenhäuser sprechen allerdings nicht von einem Anstieg der Nachfragen. „Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit“, beginnt Frau Levandowski von Frauen helfen Frauen e.V.. „Den betroffenen Frauen ergab sich sehr viel schlechter die Gelegenheit, auf ihre Situation aufmerksam zu machen.“ Gemeint sind damit die Kontakte, die von Kindergarten oder Schule ausgehen. Durch die Schließungen hatten Opfer häuslicher Gewalt keine regelmäßigen Kontakte zur Außenwelt. Zudem wurden viele Arzttermine abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Angst war stärker

„Wenn der gewalttätige Partner im Homeoffice ist, ist es für Betroffene zusätzlich schwieriger Hilfe zu holen“, so Levandowski. Dennoch kamen zu Beginn der Kontaktsperre einige telefonische Anfragen von Frauen. Doch trotz ihrer Notlage war die Angst, sich mit Corona anzustecken größer, als die Hilfe der Frauenhäuser anzunehmen. Die geringere Belegung während der Corona-Zeit, derzeit sind fünf der neun Wohneinheiten belegt, bedeutet auch weniger Einnahmen für das Frauenhaus.

Unterstützung in der Zeit, und um auch die Hygienevorschriften einhalten zu können, bekam der Verein Frauen helfen Frauen von verschiedenen Stellen. Darunter Desinfektionsmittel und selbst genähte Masken. Seit der Corona-Lockerungen steigen die Anfragen wieder. Denn: "Die Gewalt ist nicht zurückgegangen, sie war für eine kurze Zeit nur nicht sichtbar", betont Levandowski. Das Thema Gewalt an Frauen und Kindern ist aktueller denn je. Im vergangenen Jahr musste das Frauenhaus Dinslaken wegen Auslastung 94 Frauen und über 100 Kinder ablehnen.

Das Frauenhaus Dinslaken

Das Frauenhaus Dinslaken ist ein autonomes Haus. Hier können neun Frauen mit ihren Kindern Schutz finden. Die Finanzierung des Dinslakener Frauenhaus setzt sich aus drei Teilen zusammen: Spenden, Unterkunftsfinanzierung und Personalkostenzuschuss vom Land NRW. „Natürlich sind wir auf Spenden und Unterstützung angewiesen“, erklärt die Mitarbeiterin.