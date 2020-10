Sind Sie eigentlich auch bei Facebook? Laut wikipedia besuchen weltweit rund 2,5 Milliarden Menschen die Seiten dieses Netzwerks mehrmals monatlich – täglich sind es rund 1,6 Milliarden. Allein in Deutschland verzeichnet das „Social Network“ nach eigenen Angaben monatlich rund 32 Millionen aktive Nutzer, die sich altersmäßig allerdings überwiegend jenseits der Vierzig bewegen.



Auch der Weseler, NA, Xantener betreibt eine Fanpage auf den beliebten Seiten mit dem weißen „f“ auf blauem Grund. Wie wichtig ist SocialMedia für Vereine, Verwaltungen und Unternehmen bei der Öffentlichkeitsarbeit? Wir hörten uns in Dinslaken einmal um.

Die Dinslakener Stadtverwaltung betreibt mehrere Seiten bei Facebook - und das mit Erfolg. Die Stadtbibliothek hat 1.350 Gefällt-mir-Angaben und die Wirtschaftsförderung hat mit der Seite „Dinslaken erleben“ 1.600 Daumen. Die Frage "warum benötigt die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus eine eigene Fanpage?“ ließ uns nicht los. Also haben wir mal angefragt.

"Dinslaken erleben" ist die offizielle Facebookseite der Stabsstelle Wirtschafsförderung, die seit drei Jahren unsere Themen und Arbeit insbesondere in den beiden Aufgabenbereichen Citymanagement und Tourismus begleitet und nach außen kommuniziert. "Wir haben die Seite ins Leben gerufen, um in Ergänzung zur klassischen Presseberichterstattung einen weiteren Kanal im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit abzudecken und zusätzliche und in Teilen auch andere Zielgruppen zu erreichen“, beginnt Antje Vancraeyenest vom Dinslakener Citymanagement.

Die Dinslakener Stadtverwaltung ist mit vielen Fanseiten auf Facebook vertreten. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung berichtet, wie das Netzwerk genutzt wird.

"Die Seite informiert im Wesentlichen über die durch unsere Stabsstelle ins Leben gerufene oder durch uns begleitete Veranstaltungsformate wie den Feierabendmarkt, die verkaufsoffenen Sonntage, das Late Night Shopping oder auch Advent an der Burg. Zudem berichten wir hier über touristische Angebote unserer Stadtinformation, wie Ausflugstipps, Rad- und Wanderwege und kulturelle Tipps sowie Merchandise Produkte der Stadt Dinslaken. Neben dem Hauptkanal der Gesamtverwaltung / Facebook Stadt Dinslaken über Frau Müller und Herrn Sturm, mit denen wir eng zusammenarbeiten, können wir so vertiefend Inhalte und Partner unserer Veranstaltungen bewerben und über touristische Ziele und Angebote informieren.

In diesem Jahr, in dem durch die Corona-Pandemie alle öffentlichen Veranstaltungen in der Innenstadt abgesagt wurden, hat sich unsere Berichterstattung etwas verändert. Wir berichten nun noch mehr über touristische Aspekte und weisen auf Sehenswürdigkeiten oder Radwanderwege u.ä. hin. Zudem haben wir den regelmäßigen DINstag etabliert, an dem wir zu einem bestimmten Thema Bilder unserer Bürgerinnen und Bürger veröffentlichen.“

Ludger Krey und der Verein Wunderfinder nutzen ebenfalls Facebook. Er verriet uns, warum.

Auch Vereine nutzen die Plattform. Die Wunderfinder, 2.700 Daumen, schreiben jede Woche von ihren Einsätzen am Bahnhof. Auch Bedarfe werden über Facebook gemeldet. Wie schnell von Bürgerinnen und Bürgern Hilfe angeboten wird ist immer wieder erstaunlich.

„Unsere Facebook Seite ist eine ganz wichtige Verbreitungsmöglichkeit“, berichtet Vereinsvorstand Ludger Krey. "Wir erreichen viele Menschen in und um Dinslaken herum. Viele teilen unsere Beiträge. Vor allem unsere „Hilfe Rufe“. Die meisten Beiträge werden von unserer Schriftführerin Simone Müller hochgeladen. Das Postfach der Seite wird durch den kompletten Vorstand betreut, da verschiedenen Fragen und Hilfen uns dort erreichen. Ein Wohnungssuche-Post war in den letzten 14 Tagen mal wieder ein Highlight. Über 330 mal geteilt, fast 31.000 erreichte Personen. Zig Kommentare und links mit Wohnungstips. Am Ende der Woche stand dann die erfolgreiche Unterschrift eines Mietvertrages."

Ben Perdighe hat als Vorsitzender vom Ortsverband die PARTEI Dinslaken, den vergangenen Kommunal-Wahlkampf hauptsächlich im sozialen Netzwerk betrieben. Und das nicht ohne Erfolg..

Selbst Wahlkampf wird auf Facebook geführt. Da die Kommunalwahl in NRW noch nicht all zu lang her ist, haben wir bei dem Ortsverband der Partei die PARTEI Dinslaken (520 Gefällt-mir-Angaben) einmal nachgefragt. Als Newcomer in der Politik haben sie bei der Wahl im September knapp 4,5 Prozent der Stimmen geholt. Die Frage "In wie weit haben Sie Wahlkampf im Sozialen Netzwerk betrieben?“, haben wir ihnen gestellt. „Für den Wahlkampf hatten wir um ehrlich zu sein, nur ein kleines Budget“, beichtet Ben Perdighe, 1. Vorsitzende Ortsverband die PARTEI Dinslaken. „Social Media im Wahlkampf zu nutzen war für uns ein sehr hilfreiches Tool. Man bekommt ein direktes Feedback auf veröffentlichte Beiträge und kann schnell darauf reagieren. Vorhandene Netzwerke haben uns dabei ebenfalls unterstützt. Die Reichweite ist enorm. Ähnlich wie bei einer Telefonkette nur exakt 1.648 mal schneller“, lacht Perdighe.

Informationsweitergabe, Umfragen, Interaktionen oder kostengünstige Werbung: Jetzt dürfen Sie, liebe Leser auch mitmachen. Schreiben Sie uns auf Facebook, wofür Sie Facebook, Twitter und Co nutzen.

Weitere Statements ...

Heike Becker (Duo Thekentratsch): "Beiträge in sozialen Netzwerken/ Plattformen, sind für uns Künstler eine gute Gelegenheit, um über unsere Arbeit, Vorhaben und Termine zu informieren. Dazu gehört vor Allem, das Geschehen 'Backstage', also was hinter den Kulissen passiert. Eine schöne Möglichkeit, um mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben. Gerade in der momentanen Situation, ist es mir da Möglich, 'am Ball' zu bleiben, wie der Pottler sagt. Es ist also in erster Linie keine Werbeplattform, sondern eher ein zusätzliches Angebot, virtuell auf dem neuesten Stand zu bleiben und besonders, in Coronazeiten, ein Dankeschön an Fans und die, die es noch werden möchten, in Form von kleinen Clips. Da Künstler viel unterwegs sind, dient die Plattform auch als Netzwerk untereinander."