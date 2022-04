Die Gleichstellungsstelle der Stadt Dinslaken hat einen Flyer und Plakate auf englisch, ukrainisch und russisch entworfen, um für die flüchtenden Frauen aus der Ukraine lokale und überregionale Unterstützungsangebote zugänglich zu machen. In dem Flyer sind neben den Hilfetelefonnummern ebenfalls Hinweise zu finden, woran eventuelle Menschenhändler zu erkennen sind.

Frauen, die aus der Ukraine nach Deutschland flüchten, sehen sich auf der Flucht von verschiedenen Formen der Gewalt bedroht. Zum einem scheint aktuellen Berichten nach die Vergewaltigung von Frauen in der Ukraine eine Form der Kriegsstrategie zu sein. Zum anderen sind sie auf ihrer Flucht nach Deutschland, wo sie schließlich in offiziellen Hilfenetzwerken aufgenommen werden, immer wieder Menschenhändlern ausgesetzt. Die geflüchteten Frauen sind auf Grund ihrer Erfahrungen häufig traumatisiert und wissen nicht, wer sie unterstützen möchte und wer für sie bedrohlich sein kann. Der Flyer soll sie bei der Aufklärung unterstützen und Anlaufstellen vermitteln.

Die Flyer und Plakate werden in den nächsten Tagen weitläufig im Stadtgebiet und bei gängigen Anlaufstellen verteilt. Die Gleichstellungsstelle ruft dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen und bedrohte Frauen zu unterstützen. Sollten Sie sich an der Aktion beteiligen wollen, können Sie sich gerne an die Gleichstellungsstelle unter 02064 66-469 wenden.