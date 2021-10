Die Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder des Kreises Wesel in Dinslaken bietet ein Konzentrationstraining für Grundschulkinder in Form einer Kleingruppe an.

Dabei handelt es sich um ein verhaltenstherapeutisches Trainingsprogramm, welches eine Förderung der allgemeinen Konzentrations-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen sowie den Aufbau von planvoll-systematischer Selbststeuerung im Lern- und Arbeitsverhalten im Hinblick auf schulische Anforderungen zum Ziel hat. Das Angebot ist geeignet für Kinder der zweiten bis vierten Schulklasse. Der Kurs wird von Nadine Junior und Christian Weißenbruch geleitet und findet an fünf Terminen (17.11., 24.11., 1.12, 15.12., 22.12.) jeweils mittwochs von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Beratungsstelle in Dinslaken statt.

Weitere Informationen und Anmeldung: Beratungsstelle Dinslaken, Hans-Böckler-Straße 9, Telefon 02064 39930 oder E-Mail: eb-dinslaken@kreis-wesel.de.