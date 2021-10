„Orgeln in Ostfriesland“ - unter diesem Motto stand die diesjährige Orgelfahrt der Kirchenkreise Wesel und Dinslaken.

Der Tourbus mit 20 Teilnehmer an Bord wurde wieder von Superintendent Friedhelm Waldhausen gesteuert. Erstes Etappenziel war die Orgel der Großen Kirche in Leer. Es folgte die Orgel in der Kreuzkirche in Stapelmoor, sowie die kleine Orgel in der Alten Kirche in Rhede. Alle Orgeln wurden mit einem kleinen Orgelkonzert vorgestellt und es gab Gelegenheit die Instrumente auszuprobieren. Den Abschluss machte das Organeum in Weener. Nach einer Ostfriesischen Teetafel gab es eine Führung durch die Ausstellung. Die nächste Orgelfahrt findet am 4. Juni 2022 statt. Es geht voraussichtlich nach Ostwestfalen.