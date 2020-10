Die für Donnerstag, 29. Oktober, terminierte Ortsgruppentagung (Jahreshauptversammlung), sowie die Tagung der Jugend am Donnerstag, 5. November, der DLRG Dinslaken wurden aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen im Bezug auf das Corona-Virus abgesagt.



In der aktuellen Situation wäre es aus Sicht des Vorstands unverantwortlich derartige Zusammenkünfte zu veranstalten. Damit die Mitglieder trotzdem umfassend über das vergangene und das laufende Vereinsjahr informiert werden können, wird der Vorstand seine Berichte im Rahmen eines Onlinemeetings vortragen. Alle Mitglieder erhalten die Möglichkeit an der Liveübertragung teilzunehmen. Die Informationen zur Teilnahme erhalten die DLRG Mitglieder per E-Mail und auf der Internetseite der Ortsgruppe www.dinslaken.dlrg.de.