Vor fast genau 75 Jahren entluden Bomber der Alliierten ihre tödliche Fracht über dem Stadtteil Lohberg. Zeitzeugen erinnern sich.

Zeitzeugen berichten am 9. Februar 2020, um 14 Uhr, im Ledigenheim Lohberg über diesen schrecklichen Tag, dessen Erinnerungen sich eingebrannt haben.

Der Freundeskreis DIZeum erinnert mit dieser Veranstaltung an den 22. Januar 1945. An diesem Tag wurde ein Luftangriff der Alliierten auf die Siedlung Lohberg geflogen. Straßenzüge Lohbergs wurden zerstört und viele Menschen fanden den Tod.

"Der WDR hat mit seiner Reihe ,Kindheit im Krieg' ein spannendes Projekt ins Leben gerufen. Unser Freundeskreismitglied Frau Dr. Inge Litschke ist in dieser Reihe interviewt worden", erklärt Janet Rauch

von der Geschäftsführung der Stiftung Ledigenheim Dinslaken-Lohberg.

Dieser Beitrag der WDR Dokumentation wird am 9. Februar gezeigt. Walter Strehlow und Peter Gnaudschun haben recherchiert und eine kleine Ausstellung zu dem Thema vorbereitet, die den Rahmen zur Veranstaltung bildet.

Der Freundeskreis möchte mit weiteren Zeitzeugen ins Gespräch kommen: Welche persönlichen Erlebnisse verbinden sie mit dem Krieg und wie hat der Krieg die Lebensgeschichte beeinflusst?

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen: zum Erzählen oder einfach nur zum Zuhören