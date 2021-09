Der Ärger über andere oder über Dinge, die geschehen, ist ein zuverlässiger Störer der inneren Seelenruhe und der Lebenszufriedenheit. In dieser Einheit hinterfragen wir die Notwendigkeit, alles auf uns zu beziehen, zu allem Stellung zu nehmen und uns über so vieles Gedanken zu machen. Wir reflektieren, ob wirklich alles, was uns aufregt, das auch tatsächlich wert ist. Und wir erkunden, warum Gleichgültigkeit in wohl überlegten Dosen ein Symbol für Stärke sein kann.

Kursleitung: Nathalie Berude-Scott

Donnerstags, 19:00 – 20:45 Uhr

7,50 € (2 USTD)

16.09.2021

Der Workshop findet in der Zentralstelle des Friedensdorfes an der Lanterstraße 21 in 46539 Dinslaken statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

Tel.: 02064/4974-141

E-Mail: bildungswerk@friedensdorf.de

(Foto: Pixabay)