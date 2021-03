Die Stadtwerke Dinslaken unterstützen viele Kultur- und Sportvereine in der Stadt. Nun haben sie einige von ihnen in einem eigens entworfenen Kartenspiel zusammengebracht.

Es ist eines der Kinder-Klassiker unter den Kartenspielen: „Schwarzer Peter“, die Suche nach den gleichen Paaren verbunden mit der Hoffnung, dass nicht die einzige einzelne Karte bei einem selbst hängen bleibt. Erfunden wurde es vor mehreren Jahrhunderten in den Schänken: Wer die letzte Karte auf der Hand behielt, der musste seinen Mitspielern die nächste Runde „sponsern“.

Gesponsert wird auch bei den Stadtwerken Dinslaken. Kultur, Sport, die Engagierten vor Ort. Und das zeigt nun das neue Kinderkartenspiel, dass der kommunale Energieversorger im eigenen Haus entworfen hat. Gerade derzeit, wo Kultur und Breitensport unter den Corona-Beschränkungen leiden und viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen, ist das Spiel auch ein Bekenntnis der Stadtwerke Dinslaken zu den lokalen, ehrenamtlichen Akteuren.

Das Kartenspiel ist in einer limitierten Auflage für Kinderaktionen gedruckt worden. So finden Kinder es in „DINs Schatzkiste voller Spiel und Spaß“ der Stadtwerke. 20 dieser „Schatzkisten“ verlosen die Stadtwerke Dinslaken unter allen, die entweder eine E-Mail mit dem Betreff „Ich spiele mit“ und der vollständigen Adresse an SD-Oeffentlichkeitsarbeit@stadtwerke-dinslaken.de senden oder über de-de.facebook.com/stadtwerkedinslaken/ oder Instagram teilnehmen. Es gelten die Datenschutzbedingungen laut www.stadtwerke-dinslaken.de.

Repräsentiert werden die Vereine vom Maskottchen der Stadtwerke Dinslaken, dem „DIN“. Das Maskottchen war die Inspiration für das Kartenspiel. Es spielt Fußball im Trikot des TV Jahn Dinslaken Hiesfeld und erreicht als Teilnehmer des Stadtwerke Dinslaken energyrun das Ziel, es haut mit roter Pappnas‘ für den VKV auf die Pauke und spielt Linkshändergitarre bei Rock am See. Fürs Fantastival steht das Maskottchen mit der Geige in der Hand auf der Bühne – im Rahmen des Fantastivals liegt den Stadtwerken Dinslaken die von ihnen präsentierte „Jungen Sommernacht der Klassik“ besonders am Herzen.

Als „Schwarzer Peter“ im Dunklen schlüpft das Maskottchen übrigens in die Rolle eines Nachtwächters. Stilecht für die Stadtwerke Dinslaken unter einer Straßenlaterne und auch nicht allein: Er wird von einer niedlichen Eule und zwei kleinen Fledermäuschen begleitet. „Was gäbe es Besseres als ein Spiel, um die langjährige Kooperation zwischen Stadtwerken und Burghofbühne zu symbolisieren“, fragt Mirko Schombert, Intendant der Burghofbühne, mit der die Stadtwerke Dinslaken das Projekt „Jedem Kind einen Theaterbesuch“ ins Leben gerufen haben. „Das Spielen ist der Wesenskern des Theaters. Spielen macht Spaß, Spielen bildet und Spielen ist ein Grundbedürfnis für uns alle. Und für jedes gute Spiel braucht man gute Mitspieler*innen. Wir freuen uns sehr, mit den Stadtwerken Dinslaken eine starke und vertraute Mitspielerin zu haben und fiebern den nächsten Partien entgegen.“

Diese 15 Vereine und Aktionen sind dabei:

Anja’s Kids on Ice, Burghofbühne Dinslaken, Dinslakener Kinderkonzerte, Freilicht AG, Jazz Initiative Dinslaken, Kobras, Marathon Dinslaken, MTV Rheinwacht, Rock am See, SCD, Sommerleseclub, Stadtradeln, S.u.S. 09, VKV und TV Jahn Dinslaken Hiesfeld.