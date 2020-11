Dorsten. Am Sonntagabend kam es zu einem Gewitterschauer im Dorstener Stadtgebiet. Ein starker Schauer mit viel Regen und Sturmböen zog hier durch.

Ein großer Baum stürzte auf die B 224 (Borkener Straße) in Holsterhausen um und blockierten unter anderem die Straße. Auch eine Telefonleitung war heruntergerissen worden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Allerdings musste die alarmierte hauptamtliche Wache der Feuerwehr Dorsten den Baum per Kettensäge zerkleinern und anschließend die Straßen frei räumen. Weitere Feuerwehr Einsätze gab es in Dorf Hervest.