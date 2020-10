Dorsten. Die Polizei sucht den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads. Es wurde vermutlich in Dorsten gestohlen. Jetzt soll es an den rechtmäßigen Besitzer zurückgehen. Polizeibeamten waren am frühen Morgen des 24. September auf der Borkener Straße, Höhe Kanalbrücke, zwei Radfahrer aufgefallen, die jeweils ein anderes Fahrrad neben sich herschoben.

Als die Männer kontrolliert werden sollten, flüchteten sie. Dabei ließen sie ein Fahrrad stehen. Die Polizei stellte das Rad sicher und sucht seitdem erfolglos nach dem Eigentümer. Außerdem hofft die Polizei auf Zeugenhinweise zu den zwei mutmaßlichen Fahrraddieben. Einer der Beiden hatte am Fahrrad einen roten (Fahrrad-)Anhänger. Ein Tatverdächtiger war etwa 40 Jahre alt, hatte dunkle kurz geschorene Haare und einen Dreitagebart. Wer Hinweise zu dem roten Fahrradanhänger oder den tatverdächtigen Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden. Das gleich gilt für den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads.