Wahrhaft „gespenstisch“ startet die neue Kindertheater-Saison 2020/21 der Stadt: Am Dienstag (29. September), 16 Uhr, öffnet sich der Vorhang zu „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ nach der Buchvorlage von Cornelia Funke. Natürlich unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen. Und darum geht’s:

Tom hat es nicht leicht. Im Wohnzimmer ärgert ihn seine eingebildete Schwester und im Keller hockt ein schleimiges Gespenst. Doch niemand glaubt dem kleinen Jungen, der angeblich zu viel Fantasie hat. Zum Glück wohnt nebenan Frau Kümmelsaft, die prima Tipps zur Gespensterbekämpfung auf Lager hat. Gut ausgerüstet steigt Tom zur Geisterstunde in den Keller hinab. Dort entpuppt sich Schreckgespenst Hugo als äußerst liebenswert und gar nicht so schrecklich. Er hat nur ein gewaltiges Problem: In seiner eigenen Villa spukt ein unglaublich ekelhaftes Gespenst. Mit Friedhofserde und Veilchenparfüm bewaffnet nehmen Tom und Hugo gemeinsam mit der erfahrenen Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft die eisige Spur auf zum gefährlichsten aller Gespenster.

Gespielt wird das Stück von Schauspielern des Westfälischen Landestheaters. Und weil das erfolgreiche Buch von Cornelia Funke die Vorlage geliefert hat, hat sich auch das Cornelia-Funke-Baumhaus als Kooperationspartner mit eingebracht – als Geschenk an Dorsten für sein 10-jähriges Bestehen in diesem Jahr. Die kleine Überraschung, die auf die jungen Theaterbesucher wartet, wird aber nicht verraten.

Karten sind nur im Vorverkauf bei der Stadtagentur, Recklinghäuser Straße erhältlich: 5 Euro Kinder/6 Euro Erwachsene.

Quelle: Amt für Schule und Weiterbildung