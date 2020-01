Heribert Köning präsentiert in Dorsten seine Interpretation von Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“. Am 4. Februar 2020 (Dienstag) ist der Dorstener um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek in Dorsten zu Gast. Vielen Bürgerinnen und Bürgern bekannt ist er durch Auftritte mit den Theatergruppen „Chamäleon“, „Phönix“ und die „Schwarzen Prinzen.“

Der leidenschaftliche Bühnenspieler war schon immer fasziniert von Kafkas Erzählung. Mit der Aufführung in der Stadtbibliothek erfüllt sich Heribert Köning zum zweiten Mal den großen Wunsch, sie vor Publikum vorzutragen. Die Premiere fand im vergangenen Jahr im Cornelia-Funke-Baumhaus statt. Entstanden ist das Stück ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem „Baumhaus“, insbesondere mit Jacqueline Reese und Peter Adrian Krahl.

Wer den Termin im vergangenen Jahr nicht wahrnehmen konnte, oder wer jetzt Zeit und Lust hat, ist zu diesem Abend am 4. Februar in der Stadtbibliothek herzlich eingeladen. Der Eintritt von 5 Euro geht als Spende an den Förderverein der Stadtbibliothek.

Bei Rückfragen stehen Birgitt Hülsken unter der Rufnummer 02362 664100 oder Anke Frank unter der Nummer 02362 664104 telefonisch zur Verfügung.

Quelle: Stadt Dorsten