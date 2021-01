Mit dem "Förderprogramm verkehrshistorische Kulturgüter 2021" unterstützt das NRW-Heimatministerium in diesem Jahr zwölf Projekte mit insgesamt 700.000 Euro.

Die Fördergelder kommen auch zwei Projekten in der Metropole Ruhr zugute: In Dorsten fließen 21.560 Euro in die Instandsetzung eines Schienenbussteuerwagens, in Witten gehen 29.000 Euro in die Restaurierung einer Dampflok.

Mit dem Förderprogramm werden bereits zum dritten Mal Initiativen und Vereine unterstützt, die sich ehrenamtlich für den Erhalt und die Präsentation historischer Verkehrsmittel einsetzen.

Quelle: idr